Vidéo : Quand ton perroquet gueule plus fort que toi Posté par Kilroy1

Une femme dispute son perroquet parce qu'il a mangé des câbles.



Vidéo (1mn10s) : Une femme essaie de disputer son perroquet





saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 220 Karma: 575 Re: Quand ton perroquet gueule plus fort que toi Re: Quand ton perroquet gueule plus fort que toi 0 Leçon de parentalité : Que faire quand ton enfant a hacké ta crédibilité ? MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2178 Karma: 4271 Re: Quand ton perroquet gueule plus fort que toi Re: Quand ton perroquet gueule plus fort que toi 0 Avec ses cheveux tirés à ras, la dame devrait être perruquée. Dalwoo Je m'installe Inscrit le: 24/6/2010 Envois: 129 Karma: 124 Re: Quand ton perroquet gueule plus fort que toi Re: Quand ton perroquet gueule plus fort que toi 2

@MYRRZINN

Avec ses cheveux tirés à ras, la dame devrait être perruquée.



Je ne vois pas pourquoi le jugement physique d'une personne à un intérêt dans le visionnage de cette vidéo, si encore tu aurais dit "avec ses plumes tirés à ras, l'oiseau devrait être un perroquet", heu... wait Citation :Je ne vois pas pourquoi le jugement physique d'une personne à un intérêt dans le visionnage de cette vidéo, si encore tu aurais dit "avec ses plumes tirés à ras, l'oiseau devrait être un perroquet", heu... wait Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 392 Karma: 1606 Re: Quand ton perroquet gueule plus fort que toi Re: Quand ton perroquet gueule plus fort que toi 0 C’est donc ça le ara qui rit ? Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 235 Karma: 984 Re: Quand ton perroquet gueule plus fort que toi Re: Quand ton perroquet gueule plus fort que toi 0 ça me rappelle cette excellente vidéo





