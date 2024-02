Vidéo : L'armée indienne, prête à entrer en guerre avec le Cirque du Soleil Posté par Krust

Je me demande ce que ça peut donner en temps de guerre...



Vidéo (41s) : Un défilé militaire indien acrobatique





Sur le même sujet :

Vidéo : Cérémonie de clôture à la frontière entre l'Inde et le Pakistan Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 221 Karma: 577 Re: L'armée indienne, prête à entrer en guerre avec ... Re: L'armée indienne, prête à entrer en guerre avec ... 2 Je me demande ce que ça peut donner en temps de guerre...



Des trous de balles de tous les côtés. Citation :Des trous de balles de tous les côtés. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1837 Karma: 3459 Re: L'armée indienne, prête à entrer en guerre avec ... Re: L'armée indienne, prête à entrer en guerre avec ... 0 En tamoul, on dit que la motarde se monte au Neh (je suis pas sur qu'il n'y ait pas une contrepèterie là dedans... ) niavro Je viens d'arriver Inscrit le: 4/10/2012 Envois: 28 Karma: 141 Re: L'armée indienne, prête à entrer en guerre avec ... Re: L'armée indienne, prête à entrer en guerre avec ... 0 Toujours plus amusant à regarder... Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 238 Karma: 995 Re: L'armée indienne, prête à entrer en guerre avec ... Re: L'armée indienne, prête à entrer en guerre avec ... 0 C'est sûrement pour leur chaine TikTok. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 819 Karma: 3387 Re: L'armée indienne, prête à entrer en guerre avec ... Re: L'armée indienne, prête à entrer en guerre avec ... 0 Tremble Poutine!!!! ta fin est proche Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.