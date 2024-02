Vidéo : Après la bosse des maths, la bosse du streamer Posté par SnikePlassken

Vidéo (40s) : La bosse sur la tête des streamers





Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1932 Karma: 7550 Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer 3 Du coup, vu du dessus, ça forme exactement une tête de gl... ! SnikePlassken Je masterise ! Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 2688 Karma: 2355 Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer 3

Perso j'ai pas ce problème, j'utilise des enceintes



WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 207 Karma: 346 Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer 1 Les ravages du chômage Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 37038 Karma: 17239 Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer 3

@WalkerBip

Les ravages du chômage



Zalko Je m'installe Inscrit le: 15/4/2017 Envois: 254 Karma: 165 Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer 2

J'ai hâte de voir les dégâts du vision pro alors, un crâne enfoncé devant et derrière ??

sylvain_rivier Je suis accro Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 522 Karma: 1228 Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer 0

ben non, ils bossent !

@WalkerBip

Les ravages du chômage



Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 1006 Karma: 1278 Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer 0 @sylvain_rivier Maxime à laquelle je n'ai jamais adhéré : il n'y a pas de sot métier. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4932 Karma: 2570 En ligne ! Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer Re: Après la bosse des maths, la bosse du streamer 0 Y'a a un qui se rase carrément le haut du crâne pour mieux voir?!



(Il était passé une vidéo équivalente.)