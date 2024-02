Vidéo : Giovanni Peterle réalise un double backflip à roller avec une brouette Posté par Bricci

Parce qu’avec une brouette, ça a quand même plus de gueule !







Vidéo (6s) : Double backflip à roller avec une brouette





Sur le même sujet :

Vidéo : Pit stop avec une brouette Vidéo : Brouette Freestyle Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3013 Karma: 8176 Re: Giovanni Peterle réalise un double backflip à roller ... Re: Giovanni Peterle réalise un double backflip à roller ... 0 pour ce qui est des acrobaties , la brouette thaïlandaise est qd même plus simple à réaliser ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2913 Karma: 6685 Re: Giovanni Peterle réalise un double backflip à roller ... Re: Giovanni Peterle réalise un double backflip à roller ... 1



C'est marqué qu'il est Italien... Alors que tous le monde sait :



Qu'il est Portugais !



y'a une erreur dans la définition :C'est marqué qu'il est Italien... Alors que tous le monde sait :Qu'il est Portugais ! Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 493 Karma: 1042 Re: Giovanni Peterle réalise un double backflip à roller ... Re: Giovanni Peterle réalise un double backflip à roller ... 1 Le vendeur le plus impliqué de chez Leroy Merlin. Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 268 Karma: 334 Re: Giovanni Peterle réalise un double backflip à roller ... Re: Giovanni Peterle réalise un double backflip à roller ... 0

@dtclulu

pour ce qui est des acrobaties , la brouette thaïlandaise est qd même plus simple à réaliser !





@dtclulu C'est pas la brouette moldave ? Citation :C'est pas la brouette moldave ? LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 871 Karma: 1572 Re: Giovanni Peterle réalise un double backflip à roller ... Re: Giovanni Peterle réalise un double backflip à roller ... 0 Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.