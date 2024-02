Vidéo : Une Jeep se détache de sa remorque et fait du hors-piste Posté par Ustost

Une Jeep remorquée par un camping-car décide de prendre son indépendance



Vidéo (37s) : Camping-car perd sa voiture





Source : Forum

Auteur Conversation SnikePlassken Je masterise ! Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 2739 Karma: 2413 Re: Une Jeep se détache de sa remorque et fait du hors-pi... Re: Une Jeep se détache de sa remorque et fait du hors-pi... 0 La voiture était remorquée sur une remorque Dolly.



C’est le problème! Les remorques Dory ont toutes le même défaut: elles se perdent tout le temps…



Citation :C'est le problème! Les remorques Dory ont toutes le même défaut: elles se perdent tout le temps… MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2183 Karma: 4272 Re: Une Jeep se détache de sa remorque et fait du hors-pi... Re: Une Jeep se détache de sa remorque et fait du hors-pi... 1 Avec une Dolly par tonne ? Baba-Yaga Je poste trop Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 15629 Karma: 11720 En ligne ! Re: Une Jeep se détache de sa remorque et fait du hors-pi... Re: Une Jeep se détache de sa remorque et fait du hors-pi... 0 Tiens ? c'est marrant on dirait ma voiture à côté...