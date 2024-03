Vidéo : Un skieur freestyle prend un télésiège Posté par kikekoi

Quand un skieur freestyle prend un télésiège sans le vouloir.



Vidéo (11s) : Skieur vs Télésiège





kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2915 Karma: 6689 Re: Un skieur freestyle prend un télésiège 2



Je pensais qu'il allait finir sur le télésiège !



Tant pis !



Ah merde !Je pensais qu'il allait finir sur le télésiège !Tant pis !On attendra cet exploit sur une prochaine vidéo RedBull. Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1482 Karma: 1276 Re: Un skieur freestyle prend un télésiège 1 Fais comme l'oiseau!

Ça vit d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau... impcarlitos Je viens d'arriver Inscrit le: 28/6/2010 Envois: 66 Karma: 102 Re: Un skieur freestyle prend un télésiège 0 Puuuullllllllllllll Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1991 Karma: 7694 Re: Un skieur freestyle prend un télésiège 0 kpouer Cette vidéo existe, et je peux te dire que le gars attend depuis longtemps qu'on vienne le chercher !



camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 874 Karma: 3390 En ligne ! Re: Un skieur freestyle prend un télésiège 0 Hi! I'm johnny Knoxville, welcome to Jackass



tadadadaaaaaaaaam... Haut