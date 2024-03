Vidéo : Pendant ce temps-là au Portugal, qui est le fautif ? Posté par LeMiniMilgram

Sur une route au Portugal, une voiture se rabat sur la droite pour laisser passer une voiture. Et c'est la drame.



Vidéo (44s) : Une voiture se rabat pour laisser passer une moto et c'est le drame





kpouer Je masterise ! Re: Pendant ce temps-là au Portugal, qui est le fautif ?

Surtout qu'il (la voiture noire) lui fait des appelles de phares pour pouvoir le doubler.



A chaud je dirais qu'on double pas par la droite.Surtout qu'il (la voiture noire) lui fait des appelles de phares pour pouvoir le doubler.Sinon le motard a eut de bons réflexes en tout cas. bigone Re: Pendant ce temps-là au Portugal, qui est le fautif ? Le seul qui n'y est pour rien c'est le SUV blanc qui finit par se prendre la voiture noire.



Les 3 autres roulent un peu comme des cons avec la médaille pour la bagnole noire quand même. delseb Re: Pendant ce temps-là au Portugal, qui est le fautif ? De mon point de vue : faute partagée :

- La voiture noire est en faute, vitesse non adaptée à la situation, appel de phares qui provoque la panique et dépassement par la droite : responsable de l'accident

- Celle qui se rabat est aussi en faute, dans la panique elle met son clignotant et se rabat quasi au même moment. C'est bien trop soudain... Mais sans l'action de la voiture noire elle n'aurait peut être pas paniqué.

- Pour le motard j'ai hésité, c'est lui qui provoque cette situation en mettant la pression sur la voiture blanche, mais il ne ne fait pas d'appels de phare. La voiture blanche a choisi de lui laisser la place, elle aurait pu choisir de continuer sur sa voie. Vipeho Re: Pendant ce temps-là au Portugal, qui est le fautif ? En dehors de la victime collatérale en SUV blanc, quel beau troupeau de glandus en action ... chacun dans son style mais tous devraient arrêter de jouer les caïds de la route et retourner en auto-école :

- Skoda Octavia blanche (ce n'est pas une Passat) qui déboite pour rien et sans cligno (puis se rabat avec cligno sans vérifier ... même si difficile d'imaginer qu'un missile sol-sol déboulait par la droite)

- Motard qui déboule trop vite et se fout quasi au niveau de l'aile arrière de la Skoda

- Voiture derrière qui déboule trop vite et fait des appels de phare

- Voiture qui double par la droite et strike 2 bagnoles arrobaz Re: Pendant ce temps-là au Portugal, qui est le fautif ? 3 fautifs :

- la moto va trop vite

- voiture blanche déboîte sans clignotant ni vérifier son rétro

- la voiture noire va trop vite et passe par la droite



C'est trop nimp delseb Re: Pendant ce temps-là au Portugal, qui est le fautif ?

@Vipeho

- Voiture derrière qui déboule trop vite et fait des appels de phare

- Voiture qui double par la droite et strike 2 bagnoles

Pour moi c'est une seule et même voiture non ? Vipeho Re: Pendant ce temps-là au Portugal, qui est le fautif ?

Non dans le retro de la moto, il y a 2 voitures.

