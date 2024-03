Vidéo : La bonne excuse pour ne pas travailler Posté par Kilroy1

En Tanzanie, un conducteur d'engin avait une bonne excuse pour ne pas travailler.



Vidéo (33s) : Des lionnes endormies sur une pelleteuse





Imaginez le carnage si les lionnes apprenaient à conduire et n'étaient pas aussi fainéantes!



CAT est un euphémisme Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 82492 Karma: 8236 En ligne ! Re: La bonne excuse pour ne pas travailler Re: La bonne excuse pour ne pas travailler 1

Après que leur présence soit prétexte à ne pas reprendre le travail... Je suppose qu'elles se sont installées là parce que le métal de la pelleteuse à emmagasiné la chaleur du soleil et/ou du moteur.Après que leur présence soit prétexte à ne pas reprendre le travail... psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 808 Karma: 1738 Re: La bonne excuse pour ne pas travailler Re: La bonne excuse pour ne pas travailler 0 un bon coup de klaxon ,juste pour voir la réaction saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 224 Karma: 600 Re: La bonne excuse pour ne pas travailler Re: La bonne excuse pour ne pas travailler 1 Heu... C'est pas une zone protégée ce cratère normalement ? Qu'est-ce que ces bulldozers foutent ici ?



Heu... C'est pas une zone protégée ce cratère normalement ? Qu'est-ce que ces bulldozers foutent ici ?

Après il faut pas s'étonner qu'il y ait des animaux sauvage -_-'

- Chef, vous n'allez pas me croire....

il me faut une lionne.