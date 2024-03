Vidéo : La peur de sa vie Posté par Kilroy1

Un chien s'approche trop près d'un chat et a la peur de sa vie.



Vidéo (9s) : Un chien a peur d'un chat





Auteur Conversation LeMiniMilgram J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 8629 Karma: 22501 En ligne ! Re: La peur de sa vie Re: La peur de sa vie 0 "chien échaudé craint le chat" ah non c'est pas ça l'expression... Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2281 Karma: 4027 Re: La peur de sa vie Re: La peur de sa vie 2 Il surjoue un petit peu, le chien footballeur ? Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 82492 Karma: 8236 En ligne ! Re: La peur de sa vie Re: La peur de sa vie 1 Ça aurait été un Carlin j'aurais compris la réaction, là ça me surprend un peu, d'ailleurs c'est quoi comme race de chien? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3018 Karma: 8201 En ligne ! Re: La peur de sa vie Re: La peur de sa vie 1 a mon avis , ils ont les 2 une trouille bleue ...

mais celle du toutou fait rire !!! Bukowski Levis Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 501 Karma: 1056 Re: La peur de sa vie Re: La peur de sa vie 1

mais celle du toutou fait rire !!! Bukowski Levis Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 501 Karma: 1056 Re: La peur de sa vie Re: La peur de sa vie 1

@dtclulu

a mon avis , ils ont les 2 une trouille bleue ...

Les chats, ces rois du bluff.



Les chats, ces rois du bluff.