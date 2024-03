Vidéo : Le Texas Switch, le plus cool et le moins connu des effets spéciaux au cinéma Posté par Mully

Cet effet spécial est vraiment cool et pourtant assez méconnu





Vidéo (15mn26s) : Texas Switch expliqué par Domittor





Sur le même sujet :

Vidéo : Déjà-vu « Le Dies Iræ » (Domittor) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeMiniMilgram J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 8686 Karma: 22610 Re: Le Texas Switch, le plus cool et le moins connu des e... Re: Le Texas Switch, le plus cool et le moins connu des e... 0 L'humoriste cascadeur prévu pour ce commentaire n'est malheureusement pas encore arrivé, merci de bien vouloir patienter quelques instants le temps d'opérer le Texas Switch. Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1486 Karma: 1281 Re: Le Texas Switch, le plus cool et le moins connu des e... Re: Le Texas Switch, le plus cool et le moins connu des e... 1

Maintenant genre texas-switch, le bonhomme a adopté plutôt bien la posture et le phrasé de Patrick "Axolot" Baud et ferait certainement une bonne doublure pour un youtube-switch.





La vidéo est déjà passée :



Axolot #8 : Fake ! Sympa!Maintenant genre texas-switch, le bonhomme a adopté plutôt bien la posture et le phrasé de Patrick "Axolot" Baud et ferait certainement une bonne doublure pour un youtube-switch.La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1938911 Axolot #8 : Fake ! Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1170 Karma: 1662 Re: Le Texas Switch, le plus cool et le moins connu des e... Re: Le Texas Switch, le plus cool et le moins connu des e... 1 Heuuu sans connaitre le terme technique on n’est pas stupide au point d’imaginer que l’acteur fait toutes les cascades/scenes, on se doute bien qu’il y a un échange hein!



Sauf pour Bebel, Tom Cruise, Jackie Chan et Chuck Norris bien sûr Aethnight Je masterise ! Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 3803 Karma: 561 Re: Le Texas Switch, le plus cool et le moins connu des e... Re: Le Texas Switch, le plus cool et le moins connu des e... 0 Content de voir cette vidéo en article, la vidéo est vraiment cool ! Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1486 Karma: 1281 Re: Le Texas Switch, le plus cool et le moins connu des e... Re: Le Texas Switch, le plus cool et le moins connu des e... 0



Sauf pour Bebel, Tom Cruise, Jackie Chan et Chuck Norris bien sûr



Et Louis de Funès qui faisait la plupart de ses cascades. Citation :Et Louis de Funès qui faisait la plupart de ses cascades. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.