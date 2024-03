Vidéo : Brice Poule fait un plongeon de la mort depuis un toit dans une piscine Posté par Bricci

Aux Deux Alpes, Brice Poule s'est lancé dans un projet un peu fou. Sauter dans une piscine depuis un toit à 16 mètres de hauteur.



Vidéo (15mn57s) : Plongeon de la mort depuis un toit dans une piscine





Moana Je m'installe Inscrit le: 21/5/2015 Envois: 481 Karma: 746 Re: Brice Poule fait un plongeon de la mort depuis un toi... Re: Brice Poule fait un plongeon de la mort depuis un toi... 0 Moi j'aurais laissé la glace... myuk134679 Je viens d'arriver Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 55 Karma: 79 Re: Brice Poule fait un plongeon de la mort depuis un toi... Re: Brice Poule fait un plongeon de la mort depuis un toi... 2 J'aime pas du tout ce genre de contenu. Ca incite les jeunes à faire pareil pour apparaître devenir connu.



Et le jour où ce gars ou n'importe quel autre de ses followers se brisera la colonne vertébrale et terminera dans une chaise roulante, nous serons tous complices de l'avoir encouragé en cliquant sur ses vidéos.



Serait-il possible d'éviter ce genre de contenus @Koreus ?



Je veux pas faire mon rabat-joie mais si on peut désinciter même un seul ado à suivre cette voie, ce sera déjà très bien. Nutell_moi Je masterise ! Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 2110 Karma: 3331 Re: Brice Poule fait un plongeon de la mort depuis un toi... Re: Brice Poule fait un plongeon de la mort depuis un toi... 2 "La vidéo est un peu longue, mais j'ai trouvé intéressant de voir tous les préparatifs du saut. Ce n'est pas juste un type qui fait un saut de la mort pour s'amuser."



Mensonges ! ! Un conseil, regardez juste le saut, et c'est déjà beaucoup. Si tu veux un résumé.



Il n'y a "aucune" préparation, on les voit juste essayer de briser la glace pendant 4 jours, entrecoupés de scènes que tu t'en carres l'oignon de sa vie et de ses conneries. Ils ont un QI entre la limace et le Koala. Stéroïdes. Abdominaux. Brice Poule.





@Moana les pompiers n'ont pas que ça a faire. Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 504 Karma: 1058 Re: Brice Poule fait un plongeon de la mort depuis un toi... Re: Brice Poule fait un plongeon de la mort depuis un toi... 0 "Aux Deux Alpes, Brice Poule s'est lancé dans un projet un peu fou con. Sauter dans une piscine depuis un toit à 16 mètres de hauteur". Alpha_Tauri_X2 Je viens d'arriver Inscrit le: 17/1/2022 Envois: 9 Re: Brice Poule fait un plongeon de la mort depuis un toi... Re: Brice Poule fait un plongeon de la mort depuis un toi... 0 myuk134679 T'inquiète pas, il n'y a pas d'ados sur Koreus, ils sont tous sur Tiktok, on est entre vieux ici T'inquiète pas, il n'y a pas d'ados sur Koreus, ils sont tous sur Tiktok, on est entre vieux ici Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1438 Karma: 2451 Re: Brice Poule fait un plongeon de la mort depuis un toi... Re: Brice Poule fait un plongeon de la mort depuis un toi... 0 Tous ces efforts pour sauter dans cette piscine d'eau verdâtre dans laquelle je refuserais de mettre un orteil...