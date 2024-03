Vidéo : Un pont percuté par un bateau s'effondre à Baltimore Posté par Skwatek

Le Francis Scott Key Bridge de Baltimore, dans l'État du Maryland, s'est effondré après qu'un cargo a percuté l'un des piliers du pont.





Vidéo (51s) : Bateau vs Pont (Baltimore)





Durant quelques secondes avant qu'il ne percute, on peut voir que le bateau à une avarie au niveau de son éclairage. Un probable problème électrique qui a entrainer la perte de contrôle.

J'espère qu'il n'y a pas eu victime parmi les personnes dans les véhicules se trouvant sur le point à ce moment-là.



Ça doit être assez traumatisant lorsque le point commence à s'affaisser.

Le machin qui s'écroule comme des Kappla. Impressionnant.

11 septembre version bateau ?