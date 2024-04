Vidéo : Si le film Star Wars était sorti dans les 1950 Posté par LeMiniMilgram

A quoi aurait ressemblé le film Star Wars s'il était sorti dans les années 1950



Vidéo (1mn24s) : Star Wars en 1950





DonkDrunken Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2024 Envois: 14 Karma: 51 Re: Si le film Star Wars était sorti dans les 1950 Re: Si le film Star Wars était sorti dans les 1950 0 Pas mal. Je me demande ce que donnerai le même trailer en version 2024 ? Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 511 Karma: 1072 En ligne ! Re: Si le film Star Wars était sorti dans les 1950 Re: Si le film Star Wars était sorti dans les 1950 0 Totalement flippant, à s'en faire des cauchemars cette IA.



Il y a vingt ou trente ans, sur Canal + (mais je ne me rappelle plus dans quelle émission), des types passaient en noir et blanc des images actuelles pour les faire passer pour d'anciens sujets (la voix étant celle - ou plutôt une imitation - d'un journal des années 1950). Cette bêtise (par ailleurs assez drôle) faite avec trois bouts de ficelle, donnait un résultat plus réaliste... Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 511 Karma: 1072 En ligne ! Re: Si le film Star Wars était sorti dans les 1950 Re: Si le film Star Wars était sorti dans les 1950 0

@DonkDrunken

Pas mal. Je me demande ce que donnerai le même trailer en version 2024 ?



@DonkDrunken

Pas mal. Je me demande ce que donnerai le même trailer en version 2024 ?

Bah ça donne les 4'567 séquelles, préquelles, paraquelles et multiquelles qui ont suivi la trilogie originale. Chacun jugera ...