J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 8893 Karma: 23080

Re: La dahcam d'une voiture sur un parking filme le ... Re: La dahcam d'une voiture sur un parking filme le ... 0 Les USA et leurs bâtiments en carton... Ceci dit, je pense qu'une halle industrielle ici n'aurait pas fait long feu non plus. Mais pourquoi ils ne construisent pas des bâtiments en béton armé dans les zones à risque?