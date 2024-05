Vidéo : Un camion se retrouve suspendue à un pont après été percuté par une voiture Posté par Koreus

Aux Etats-Unis, un camion s'est retrouvée suspendue à un pont après avoir été percuté par un chauffard.



Vidéo (17s) : Un camion suspendu à un pont après avoir été percuté par une voiture





Auteur Conversation millerf Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 156 Karma: 181 En ligne ! Re: Un camion se retrouve suspendue à un pont après été ... Re: Un camion se retrouve suspendue à un pont après été ... 0 Where is Spiderman?!?!?! JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 772 Karma: 862 Re: Un camion se retrouve suspendue à un pont après été ... Re: Un camion se retrouve suspendue à un pont après été ... 0 C'est LE moment de jouer à 1, 2, 3 soleil... et ne pas perdre... Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1501 Karma: 1315 Re: Un camion se retrouve suspendue à un pont après été ... Re: Un camion se retrouve suspendue à un pont après été ... 0 OH PUNAISE!!!!! WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 212 Karma: 346 Re: Un camion se retrouve suspendue à un pont après été ... Re: Un camion se retrouve suspendue à un pont après été ... 0 New fear unlocked arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 480 Karma: 223 Re: Un camion se retrouve suspendue à un pont après été ... Re: Un camion se retrouve suspendue à un pont après été ... 0 J'ai vraiment de la peine pour le conducteur qui semble avoir tout fait pour le mieux et je m'attend aux putains de commentaires Koreus qui veulent juste avoir le maximum de "flèches vers le haut" ou alors vont commenter sur mon hors thô gras fe