Vidéo : Elle filme en selfie le météore au Portugal Posté par Koreus

Milena se filmait en selfie quand un météore est passé derrière elle.



Vidéo (15s) : Faire un selfie et filmer un météore (Portugal)





Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeMiniMilgram J'aime glander ici Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 8945 Karma: 23172 En ligne ! Re: Elle filme en selfie le météore au Portugal 0 Oh la belle bleue! Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 798 Karma: 2519 Re: Elle filme en selfie le météore au Portugal 0 Ca devait être impressionnant à voir! On voit bien sur d'autres vidéos que pendant 3 secondes, il a fait aussi jour qu'en pleine après-midi. Chewie Je suis accro Inscrit le: 24/4/2010 Envois: 1589 Karma: 151 Re: Elle filme en selfie le météore au Portugal 0 Carrément cool. UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 1053 Karma: 1189 Re: Elle filme en selfie le météore au Portugal 1 Cette chance ! Cadrage parfait.