Vidéo : Un motard roule un peu trop vite sur une route qu'il ne connait pas Posté par Koreus

En Irlande du Nord, un motard a roulé un peu trop vite sur une route qu'il ne connaissait pas.



Vidéo (27s) : Excès de vitesse en moto sur une route inconnue





Alatric Je m'installe Inscrit le: 25/10/2012 Envois: 117 Karma: 58 Re: Un motard roule un peu trop vite sur une route qu&apo... Re: Un motard roule un peu trop vite sur une route qu&apo... 1 avec un peut de chance il a finit dans le champ sans trop de dégâts gloum Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 221 Karma: 652 Re: Un motard roule un peu trop vite sur une route qu&apo... Re: Un motard roule un peu trop vite sur une route qu&apo... 5 Pinaise, en tant que motard c'est typiquement le genre de mini rêve que tu fais après une journée de moto, au tout début de ta nuit, en mode sursaut Zalko Je m'installe Inscrit le: 15/4/2017 Envois: 268 Karma: 175 Re: Un motard roule un peu trop vite sur une route qu&apo... Re: Un motard roule un peu trop vite sur une route qu&apo... 5 C'est à cause du contrôle technique sûrement. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1302 Karma: 1266 Re: Un motard roule un peu trop vite sur une route qu&apo... Re: Un motard roule un peu trop vite sur une route qu&apo... 2 " T " comme Terminus. wolark Je viens d'arriver Inscrit le: 14/5/2014 Envois: 65 Re: Un motard roule un peu trop vite sur une route qu&apo... Re: Un motard roule un peu trop vite sur une route qu&apo... 0

Est-ce que c'est bien un champ au fond ou une maison/grange...? J'ai un doute vue que c'est pixelisé.



Wow mais la c'est du teasing, je veux savoir la suite, est-ce que la personne va bien ? Est-ce qu'il y a de gros dégats ?Est-ce que c'est bien un champ au fond ou une maison/grange...? J'ai un doute vue que c'est pixelisé. Speedball2 Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 461 Karma: 327 Re: Un motard roule un peu trop vite sur une route qu&apo... Re: Un motard roule un peu trop vite sur une route qu&apo... 0 C'est limité à 90km/h... On ne le pleurera pas.