Vidéo : D'où vient l'inspiration pour créer une musique ? Posté par Bricci

Quand tu es en manque d'inspiration pour créer une musique, regarde des vidéos....



Vidéo (1mn2s) : Inspiration musicale





Vidéo : French Fuse - Remix Génériques TV Source : Forum

sylvain_rivier Je suis accro Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 557 Karma: 1276 Re: D'où vient l'inspiration pour créer une mus... 0 ça devient de plus en plus dur de trouver de nouveaux concepts

zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 364 Karma: 531 Re: D'où vient l'inspiration pour créer une mus... 1 mais c'est génial ! ! !



Take my money !

Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 800 Karma: 2521 Re: D'où vient l'inspiration pour créer une mus... 0 Trop bien! Vidéo trop courte!

avalon471 Je masterise ! Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 2057 Karma: 1482 Re: D'où vient l'inspiration pour créer une mus... 0 ENOOOOOOORME! J'adore.

Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 82844 Karma: 8361 Re: D'où vient l'inspiration pour créer une mus... 2 je trouve qu'il y a un peu trop d'ajout musical sur les pistes sonores utilisées.