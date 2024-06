Vidéo : Une scène inattendue pendant un jour venteux Posté par Bowane

Par un jour de grands vents, une caméra a filmé une scène insolite



Vidéo (33s) : Parasol surfing





Sur le même sujet :

Vidéo : Un homme emporté par un chapiteau Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation DonkDrunken Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2024 Envois: 25 Karma: 77 Re: Une scène inattendue pendant un jour venteux Re: Une scène inattendue pendant un jour venteux 0 Il s'est prit un de ces vents celui-là… sylvain_rivier Je suis accro Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 557 Karma: 1276 Re: Une scène inattendue pendant un jour venteux Re: Une scène inattendue pendant un jour venteux 0 Je pense que la gars essaie de retenir le parasol. Il n'a juste pas réalisé que ça marcherait mieux avec les pieds au sol plutôt que sur le support du parasol. DonkDrunken Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2024 Envois: 25 Karma: 77 Re: Une scène inattendue pendant un jour venteux Re: Une scène inattendue pendant un jour venteux 0 sylvain_rivier Ça me rappelle à l'inverse le coup du mec dans un pick-up qui essaie de le pousser en étant dans la benne dudit pick-up Ça me rappelle à l'inverse le coup du mec dans un pick-up qui essaie de le pousser en étant dans la benne dudit pick-up Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 82844 Karma: 8359 En ligne ! Re: Une scène inattendue pendant un jour venteux Re: Une scène inattendue pendant un jour venteux 0 je suis surpris que le barnum ne se soit pas envolé plus tôt. Nicodemus88 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/11/2020 Envois: 44 Karma: 127 En ligne ! Re: Une scène inattendue pendant un jour venteux Re: Une scène inattendue pendant un jour venteux 0 J'ai ressenti comme un vent de sympathie de-vant ce type qui, on peut le dire, est dans le vent! notez que peut-être avait-il eu vent de la technique aupara-vant...



Par ailleurs, on voit bien ses copains chinois lui dire tching thang tching, ce qui signifie en mandarin :"Quel bon vent vous amène?" Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.