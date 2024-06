Vidéo : Deux enfants tentent un bottle flip Posté par Wiliwilliam

Deux enfants n'en reviennent pas quand ils réussissent leur bottle flip



Vidéo (31s) : No way !





Auteur Conversation Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 885 Karma: 1101 Re: Deux enfants tentent un bottle flip Re: Deux enfants tentent un bottle flip 0 Incroyable !!!!!

Bon, on peut passer à autre chose du coup... Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 37358 Karma: 17636 Re: Deux enfants tentent un bottle flip Re: Deux enfants tentent un bottle flip 2



Bon, on peut passer à autre chose du coup... Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 37358 Karma: 17636 Re: Deux enfants tentent un bottle flip Re: Deux enfants tentent un bottle flip 2

@Spartak

no way. Citation :no way. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 82875 Karma: 8368 Re: Deux enfants tentent un bottle flip Re: Deux enfants tentent un bottle flip 0



puis en plus avec des si petites bouteilles ça doit rendre l'exercice bien plus facile, et puis on ne sait pas depuis combien de temps il font ça.

non je ne dis pas du tout ça pour rendre moins extraordinaire ce qu'il viennent de réaliser Je suis sûr que je peux en faire autant en m'entrainant.puis en plus avec des si petites bouteilles ça doit rendre l'exercice bien plus facile, et puis on ne sait pas depuis combien de temps il font ça. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2964 Karma: 6826 Re: Deux enfants tentent un bottle flip Re: Deux enfants tentent un bottle flip 0



Ils cherchent leur chemin : c'est ça ? J'ai pas bien compris...