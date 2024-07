Vidéo : Un panneau publicitaire qui prend la tête Posté par Koreus

Pannneau publicitaire mal placé ou piétons pas attentifs ?



Vidéo (41s) : Piétons vs Panneau publicitaire





Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 2241 Karma: 8337 Re: Un panneau publicitaire qui prend la tête Re: Un panneau publicitaire qui prend la tête 1 Ils sont tous tombés dans le panneau ! shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 167 Karma: 351 Re: Un panneau publicitaire qui prend la tête Re: Un panneau publicitaire qui prend la tête 2 Ils ont tous une bonne excuse ils regardent leur téléphone à par le mec avec la canne et la lunette de soleil lui ils à aucune excuse. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2231 Karma: 4450 Re: Un panneau publicitaire qui prend la tête Re: Un panneau publicitaire qui prend la tête 0 Sacrée Mathilde ! Tout pour faire parler d'elle en nous prenant la tête ! Nicodemus88 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/11/2020 Envois: 45 Karma: 122 Re: Un panneau publicitaire qui prend la tête Re: Un panneau publicitaire qui prend la tête 0 Sûrement une nouvelle arme russe.... lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 940 Karma: 795 Re: Un panneau publicitaire qui prend la tête Re: Un panneau publicitaire qui prend la tête 0 C'est ce qui s'appelle une pub percutante Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 246 Karma: 996 En ligne ! Re: Un panneau publicitaire qui prend la tête Re: Un panneau publicitaire qui prend la tête 0 C'est la maladie du siècle, les gens ne regardent plus autour d'eux.



