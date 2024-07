Vidéo : Une équipe brésilienne mène 1-0 sans avoir toucher le ballon Posté par Koreus

Pendant un match de foot au Brésil, une équipe a marqué le 1er but de la rencontre sans toucher le ballon



Vidéo (1mn17s) : Mener 1-0 sans toucher le ballon #foot





Bricci Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 2242 Karma: 8341 Re: Une équipe brésilienne mène 1-0 sans avoir toucher le... 0 Hahaha le mec est spectateur aux premières loges ! Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 82940 Karma: 8401 Re: Une équipe brésilienne mène 1-0 sans avoir toucher le... 2 Je reconnais ce joueur, c'est même le meilleur buteur de l'euro, il s'appelle CSC. lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 941 Karma: 795 Re: Une équipe brésilienne mène 1-0 sans avoir toucher le... 0 C'était l'équipe d'entrainement pour la France cette année ? _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 206 Karma: 1162 Re: Une équipe brésilienne mène 1-0 sans avoir toucher le... 0 Je connais une équipe qui passe en quart d'Euro avec 23 joueurs seulement crédités d'1 but sur Penalty en 4 matchs. platis Je viens d'arriver Inscrit le: 30/8/2021 Envois: 37 Karma: 58 Re: Une équipe brésilienne mène 1-0 sans avoir toucher le... 0 Le tir est parfaitement cadré. Il faut prendre ce gars en équipe de France. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 413 Karma: 1625 Re: Une équipe brésilienne mène 1-0 sans avoir toucher le... 0 Comme quoi, pas besoin d'attendre 90 min pour avoir un but contre son camp. Tout est question d'efficacité Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 47842 Karma: 25805 En ligne ! Re: Une équipe brésilienne mène 1-0 sans avoir toucher le... 0 Voilà un match intéressant !