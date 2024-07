Vidéo : Quand un chauffeur de camion n'arrive pas à faire sa manœuvre Posté par Koreus

Aux Pays-Bas, un chauffeur de camion a un peu de mal à faire sa manœuvre mais heureusement...



Vidéo (1mn1s) : Je crois que ce chauffeur a besoin d'un coup de main





Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1193 Karma: 1711 Re: Quand un chauffeur de camion n'arrive pas à fair... Re: Quand un chauffeur de camion n'arrive pas à fair... 0 Et là le type se barre avec le camion MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2237 Karma: 4455 Re: Quand un chauffeur de camion n'arrive pas à fair... Re: Quand un chauffeur de camion n'arrive pas à fair... 0 Quand tu sais garer ta Mini dans l'allée étroite de ta maison, tu sais à l'aise te démerder avec un mille pattes. Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 196 Karma: 288 Re: Quand un chauffeur de camion n'arrive pas à fair... Re: Quand un chauffeur de camion n'arrive pas à fair... 0

@Emerys

Et là le type se barre avec le camion



Et là le chauffeur a l'adresse du mec qui est parti avec le camion... DonkDrunken Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2024 Envois: 30 Karma: 84 Re: Quand un chauffeur de camion n'arrive pas à fair... Re: Quand un chauffeur de camion n'arrive pas à fair... 0 @Sp6men10 Et non ! Car en fait le mec squattait la maison, il est d'ailleurs venu avec la Mini qu'il avait volé juste avant en aidant un autre gars pour faire un créneau.