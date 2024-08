Vidéo : Le cycliste Stéphane Kueng flashé par un radar #Paris2024 Posté par Wiliwilliam

Le peloton se fait flashé plusieurs fois pendant une course de cyclisme aux JO. ça va vite!





Vidéo (38s) : Des cyclistes flashés #Paris2024





C'est la faute du cycliste!

N'empêche, je veux être le flic qui sort cette photo du radar. Pour un souvenir à encadrer.



( en même temps pas facile de dépasser les 50km/h, même en descente )

Déclencher un Radar en courant, c'est Possible ?

( en même temps pas facile de dépasser les 50km/h, même en descente )





J'avais essayé quand dans mon village un radar de vitesse temporaire avait été mis en place, mais même en vélo je n'ai pas réussi à le déclencher( en même temps pas facile de dépasser les 50km/h, même en descente )

J'allais dire "c'est pas la moto"? Mais on voit bien que ça flash deux fois... La moto ET le velo ^^

Je vais un peu faire le rabat joie, mais je connais bien cette route pour l'avoir emprunté une centaine de fois et ça n'a rien d'extraordinaire que de flasher ici, il y a une grosse descente juste avant.

D'ailleurs le tour de France passe souvent sur cette route avant d'arriver sur Paris, et à chaque fois les cyclistes le déclenche. Les femmes qui sont passées le lendemain des hommes ont aussi déclenché le radar plusieurs fois. Et pour ceux qui veulent savoir c'est la route des gardes à Meudon (92)