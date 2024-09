Vidéo : Un papa se donne à fond quand il joue avec son fils Posté par Bricci

Un papa joue avec son fils au volant de la voiture. Il joue le rôle d'un policier et fait semblant de le contrôler.



Vidéo (58s) : Un papa tente d'arrêter son fils qui fait un défi de fuite





Vidéo : Une fillette pleure car elle n'a plus de barbe à papa Vidéo : Un bébé fait un bisou à son papa Source : Forum

Evorlde Je viens d'arriver Inscrit le: 21/9/2023 Envois: 3 Re: Un papa se donne à fond quand il joue avec son fils Re: Un papa se donne à fond quand il joue avec son fils 0 Quand tu consomme tellement de cachet que tu as un tee-shirt Advil...

Ca femme doit sacrément lui prendre la tête...



Sinon quelqu'un a compris pourquoi il courrait ? La voiture avance même pas ? MasterJ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/8/2018 Envois: 80 Karma: 239 Re: Un papa se donne à fond quand il joue avec son fils Re: Un papa se donne à fond quand il joue avec son fils 0 Bon enfant ! Kamerz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 22 Re: Un papa se donne à fond quand il joue avec son fils Re: Un papa se donne à fond quand il joue avec son fils 0 C’est le reflet de la vraie vie de parent ca Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1463 Karma: 2540 Re: Un papa se donne à fond quand il joue avec son fils Re: Un papa se donne à fond quand il joue avec son fils 1



Moi je connais quelqu'un qui s'appelle @MYRRZINN ... il peut vous aider si vous avez des problèmes à faire des contrepèteries Moi je connais quelqu'un qui s'appelle @... il peut vous aider si vous avez des problèmes à faire des contrepèteries Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 83157 Karma: 8484 En ligne ! Re: Un papa se donne à fond quand il joue avec son fils Re: Un papa se donne à fond quand il joue avec son fils 0 un vrai policier Américain aurait sorti son arme et tiré sur le suspect depuis bien longtemps ( même si celui-ci est blanc et que ça prend plus longtemps que lorsqu'ils ont à faire à un black ). Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1827 Karma: 2470 En ligne ! Re: Un papa se donne à fond quand il joue avec son fils Re: Un papa se donne à fond quand il joue avec son fils 0 On dirait moi en phase maniaque.