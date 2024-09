Vidéo : Lego, anneau de domino « infini » Posté par user162980

J’aime bien la chaîne de ce gars. Il présente les lego sous une forme bien inhabituelle.





Vidéo (8mn2s) : Faire tomber des dominos à l'infini





Vidéo : 22000 Dominos Vidéo : Réaction en chaîne avec des dominos de taille croissante

Auteur Conversation Le_Relou J'aime glander ici Inscrit le: 14/4/2021 Envois: 9105 Karma: 5207 Re: Lego, anneau de domino « infini » 2

Je mets le GIF pour ceux que ça hypnotise .

arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 493 Karma: 222 Re: Lego, anneau de domino « infini » 0 Canal+ manque a beaucoup j'pense. Ya pas des image ou videos sensible sur YT ou la TV qu'on peu voir ici come avan? Olivere Je m'installe Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 204 Karma: 641 Re: Lego, anneau de domino « infini » 0 On dirait ma sorbetière quand c'est de la glace a la fraise. Kokoon Je suis accro Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 562 Karma: 440 Re: Lego, anneau de domino « infini » 0 @arrobaz moi j'imagine que les legos sont en train de faire une partouze et ça passe bien