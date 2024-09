Vidéo : Un homme court après son bateau de croisière Posté par -MaDJiK-

Lors d'une escale, un homme a vu son bateau de croisière partir sans lui.



Vidéo (1mn14s) : Courir après son bateau de croisière





Auteur Conversation Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 83197 Karma: 8496 Re: Un homme court après son bateau de croisière Re: Un homme court après son bateau de croisière 1

Ça aurait été trop la classe en vrai. Avant de lire le spoiler, j'ai vraiment cru qu'il avait obtenu que le bateau face marche arrière pour lui.

vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1459 Karma: 1590 Re: Un homme court après son bateau de croisière Re: Un homme court après son bateau de croisière 0

Il ne font jamais demi tour, ça serait trop le bordel avec les retardataires. Ils attendent 5 min et Go. (sauf si c'est de leur faute à cause d'une excursion bien sur)