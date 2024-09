Vidéo : Un motard en wheeling renversé volontairement par un automobiliste Posté par Wiliwilliam

A Los Angeles, un motard qui faisait un wheeling a été renversé par un chauffard.



Vidéo (18s) : Un chauffard renverse un motard en wheeling





Batfly Je viens d'arriver Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 27 Karma: 79 En ligne ! Re: Un motard en wheeling renversé volontairement par un ... Re: Un motard en wheeling renversé volontairement par un ... 0 Juste pour corriger un point : le chauffard n'a pas accéléré dans le but intentionnel de renverser le motard.



Il a accéléré car le feu passait du vert au rouge et voulait passer avant la fin du changement (on voit que le feu du motard est passé du rouge au vert lors du hors-champ, donc logiquement, c'est l'inverse pour le chauffeur).



Je crois même que le feu était déjà rouge pour lui, le faisait hâter dans son accélération sans se soucier du motard qui, lui était à contresens à faire son Kéké.... un impact de deux abrutis xD



Bref, c'est un cas classique du mec qui préfère accélérer à l'orange pour éviter d'attendre au rouge alors qu'il doit faire l'inverse... Pas la première fois que j'en vois, des reflexes comme ça.



EDIT : remarque... Je dis "pas intentionnel" mais en fait, ce genre de mec en a souvent rien à foutre de la vie des autres pour gagner 2 minutes de route, donc c'est tout comme. mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 7010 Karma: 3272 Re: Un motard en wheeling renversé volontairement par un ... Re: Un motard en wheeling renversé volontairement par un ... 0 @Batfly



Ouais le feu venait d'être rouge, il l'a bien brûlé Schlawiner Je m'installe Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 111 Karma: 115 Re: Un motard en wheeling renversé volontairement par un ... Re: Un motard en wheeling renversé volontairement par un ... 3 Le chauffard est sur la moto. Irethia Je viens d'arriver Inscrit le: 27/5/2013 Envois: 17 Re: Un motard en wheeling renversé volontairement par un ... Re: Un motard en wheeling renversé volontairement par un ... 3 Apres c'est pas un motard c'est un connard ca finit pareil mais c'est pas la même chose ^^ Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 219 Karma: 528 Re: Un motard en wheeling renversé volontairement par un ... Re: Un motard en wheeling renversé volontairement par un ... 0 Motard, chauffard ca se termine de la même manière,

Le conducteur de la voiture à potentiellement sauvé des vies. Très bon réflexe