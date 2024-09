Vidéo : Piège photo : un an d'observation en bord de Loire (42) Posté par Tardynul

Voici une compilation des meilleurs moments que j'ai pu capturer à l'aide d'un piège photo durant une année (d'avril 2023 à mars 2024). L'occasion d'observer une faune diverse et variée : sangliers, chevreuils, renards, martins-pêcheurs, castors, loutres, ratons laveurs et bien d'autres.

Le piège photo a été placé en bord de Loire, à proximité de Montrond-les-Bains (Loire 42).

Piège photo utilisé : Coolife H953

Si vous avez des questions j'essayerais d'y répondre ;)



Vidéo (20mn19s) : Un an d'observation en bord de Loire (Piège photo)





Sur le même sujet :

Vidéo : Un tronc très fréquenté (Champagne) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 409 Karma: 1639 Re: Piège photo : un an d'observation en bord de Loi... Re: Piège photo : un an d'observation en bord de Loi... 0 Le piège photo porte bien son nom, coolife…

De très belles images en tout cas. Batfly Je viens d'arriver Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 28 Karma: 84 Re: Piège photo : un an d'observation en bord de Loi... Re: Piège photo : un an d'observation en bord de Loi... 0



Ce serait intéressant de connaître les caractéristiques et surtout les méthodes de camouflage du matos ! (EDIT : j'avais pas vue le Coollife ! J'y jetterais un oeil ^^ )



PS : petites pensées aux arachnophobes qui ont dût sursauter à un moment donné Ça donne trop envie d'en poser un près de son village, ils sont trop beauxCe serait intéressant de connaître les caractéristiques et surtout les méthodes de camouflage du matos ! (EDIT : j'avais pas vue le Coollife ! J'y jetterais un oeil ^^ )PS : petites pensées aux arachnophobes qui ont dût sursauter à un moment donné lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1706 Karma: 3345 Re: Piège photo : un an d'observation en bord de Loi... Re: Piège photo : un an d'observation en bord de Loi... 0 Ça donne faim!







(Je plaisante) GrooveGang Je suis accro Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 545 Karma: 1123 En ligne ! Re: Piège photo : un an d'observation en bord de Loi... Re: Piège photo : un an d'observation en bord de Loi... 0



Toujours aussi agréable à regarder merci ! Je me demandais comment ca se fait que j'étais abonné à ta chaine, maintenant je me rappelle que tu fais parti de la grande famille KoreusienneToujours aussi agréable à regarder merci ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.