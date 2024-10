Vidéo : Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été construites il y a plus de 4000 ans Posté par Koreus

Une IA a résolu le mystère des pyramides égyptiennes, et a trouvé comment elles ont été construites



Vidéo (1mn) : Une IA imagine comment les pyramides ont été construites

Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 38136 Karma: 18798 Re: Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été... Re: Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été... 1



Je rigole bien sûr! Tout le monde sait que c'est grâce à la potion de Panoramix que les Égyptiens ont pu faire leurs pyramides. Squeezie avait donc raison?Je rigole bien sûr! Tout le monde sait que c'est grâce à la potion de Panoramix que les Égyptiens ont pu faire leurs pyramides. Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 221 Karma: 580 Re: Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été... Re: Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été... 0 Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3307 Karma: 890 Re: Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été... Re: Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été... 0 maitre gimms n'est pas une ia par contre Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 83314 Karma: 8554 Re: Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été... Re: Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été... 0 Du coup les Pyramides ne produisent pas de l’électricité. mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 7025 Karma: 3297 Re: Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été... Re: Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été... 1 Bordel c'est fascinant lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 253 Karma: 629 Re: Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été... Re: Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été... 0 Ça n'a pas de sens et pourtant j'en suis au 4ème visionnage, il y a comme un gout de reviens-y que je n'explique pas. totolasticot Je viens d'arriver Inscrit le: 28/12/2018 Envois: 28 Karma: 54 En ligne ! Re: Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été... Re: Une IA imagine en vidéo comment les pyramides ont été... 0 Des géants qui en plus manipulent des blocs qui ressemblent plus à du polystyrène que de la pierre. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.