Vidéo : Une campagne pour sensibiliser sur les risques d'afficher ses enfants sur les réseaux Posté par Le_Relou

Un message de prévention pour les parents qui partagent des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux



Vidéo (1mn9s) : Campagne Cameleon « Merci »





Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 1025 Karma: 1318 Re: Une campagne pour sensibiliser sur les risques d&apos... Re: Une campagne pour sensibiliser sur les risques d&apos... 0

http://association-aquila.com/

IL TRAQUE LES P*DOPHILES SUR INTERNET ! [Pas Content avec Tabibian ! #S03E23] On recherche des bénévoles, n'hésitez pas



IL TRAQUE LES P*DOPHILES SUR INTERNET ! [Pas Content avec Tabibian ! #S03E23] On recherche des bénévoles, n'hésitez pasIL TRAQUE LES P*DOPHILES SUR INTERNET ! [Pas Content avec Tabibian ! #S03E23] Monsieur_Craute Je m'installe Inscrit le: 22/4/2021 Envois: 146 Karma: 80 Re: Une campagne pour sensibiliser sur les risques d&apos... Re: Une campagne pour sensibiliser sur les risques d&apos... 1 Simple, efficace.

Je l'ai dit ailleurs et le répète ici : la démocratisation d'internet n'a pas été que pour le meilleur. Nous avons donné aux masses un outil puissant sans le mode d'emploi pour s'en servir, au moins avoir une bonne hygiène numérique. Mais bon, l’hégémonie des réseaux sociaux et le culte du "moi" qu'elle a engendrée est déjà bien trop ancrée dans les comportements. Même si les mentalités commencent à évoluer un peu.

Faites de la prévention autour de vous, mais je vous assure que même sans entrer dans des problématiques trop profondes on vous traitera souvent de "parano" ou l'on vous répondra "bof c'est pas grave j'ai rien à cacher". Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10182 Karma: 4415 Re: Une campagne pour sensibiliser sur les risques d&apos... Re: Une campagne pour sensibiliser sur les risques d&apos... 1 C'est bien il en faut , bon ça n'empêchera pas les bourico de parents de continuer surtout que certains sen servent pour avoir un revenu, de plus c'est le culte du "moi je..." Les dérives d'internet ...