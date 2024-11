Vidéo : Une arme radicale pour dissuader les voleurs de voiture Posté par Kilroy1

Le propriétaire d'une Lamborghini a une arme secrète pour faire fuir les carjackeurs



Vidéo (26s) : Voleurs de Lambo vs RPG





Sur le même sujet :

Vidéo : Allumer un feu de camp au bazooka Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1468 Karma: 1599 Re: Une arme radicale pour dissuader les voleurs de voiture Re: Une arme radicale pour dissuader les voleurs de voiture 0 moi aussi je peux sortir mon gros Lance-roquettes lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 944 Karma: 798 Re: Une arme radicale pour dissuader les voleurs de voiture Re: Une arme radicale pour dissuader les voleurs de voiture 0 Belle publicité pour MAGA kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 1190 Karma: 1811 Re: Une arme radicale pour dissuader les voleurs de voiture Re: Une arme radicale pour dissuader les voleurs de voiture 0 Et sa portière qui se referme toute seule.... et comme par hasard une belle casquette MAGA Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.