Vidéo : Expérience Évasion, un court métrage de The Flares Posté par Le_Relou

Le collectif The Flares présente Expérience Évasion,son dernier court métrage



Vidéo (14mn47s) : Expérience Évasion (Court Métrage)





Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 83390 Karma: 8586 Re: Expérience Évasion, un court métrage de The Flares 2 Si on lui donne accès à internet comme ce programme le demande, il arrivera la même chose qu'à Tay le chatbot de Microsoft, devenu raciste en très peu de temps. Le_Relou J'aime glander ici Inscrit le: 14/4/2021 Envois: 9541 Karma: 5323 Re: Expérience Évasion, un court métrage de The Flares 0 @Crazy-13 tu as oublié sexiste et complotiste.. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 83390 Karma: 8586 Re: Expérience Évasion, un court métrage de The Flares 0 Le_Relou non, j'y es bien pensé, moi là je ne parlé que ce qui était arrivé à l'autre logiciel, qui en se contentant de twitter est devenu raciste, avoir accès à tout internet, forcément qu'il celui de ce court métrage va au minimum devenir complotiste, moins sur pour le sexisme, je l'imagine plus se sentir non binaire, non genré matricé par le wokisme et le LGBTQQIAAP.