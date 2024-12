Vidéo : Un randonneur à ski veut aider un sanglier coincé dans la neige (Pyrénées) Posté par Le_Relou

En France, un randonneur à ski a voulu aider un sanglier coincé dans la neige.



Vidéo (15s) : Il veut aider un sanglier bloqué dans la neige





Sur le même sujet :

Vidéo : Un sanglier glisse vers des randonneuses Vidéo : Chasseuse vs Sanglier Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 234 Karma: 633 Re: Un randonneur à ski veut aider un sanglier coincé dan... Re: Un randonneur à ski veut aider un sanglier coincé dan... 0 C'est la faute du motard ? MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2286 Karma: 4631 Re: Un randonneur à ski veut aider un sanglier coincé dan... Re: Un randonneur à ski veut aider un sanglier coincé dan... 0 Le fait que c'était un vendredi 13, ça n'a pas beaucoup aidé non plus. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.