Vidéo : Est-il possible de gagner au jeu de fête foraine des 6 palets ? Posté par corent2

Salut, voici une vidéo perso.

Je parle d'un jeu de fête foraine que vous connaissez peut-être. C'est beaucoup plus dur qu'on le pense.



Afficher le spoil Dans certains cas, le jeu est impossible, c'est donc une arnaque.



Vidéo (7mn11s) : Le jeu des 6 palets





Vidéo : 120 secondes = 1 minute 20 Vidéo : Comment gagner à la machine à pince ?

Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 418 Karma: 1674 Re: Est-il possible de gagner au jeu de fête foraine des ... 2 Bravo t'as compris son p'tit manège. ´Faut avouer que c'est fort, hein…

Vidéo très sympa mais à ta place je ne retournerais jamais à cette fête…

Vidéo très sympa mais à ta place je ne retournerais jamais à cette fête… Ludo44 Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 2054 Karma: 733 En ligne ! Re: Est-il possible de gagner au jeu de fête foraine des ... Re: Est-il possible de gagner au jeu de fête foraine des ... 0

Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 812 Karma: 2557 En ligne ! Re: Est-il possible de gagner au jeu de fête foraine des ... 1 Merci beaucoup pour cette vidéo! Je ne me suis pas ennuyé une seconde sur un truc qui au premier abord ne m'attirait pas spécialement.

Je ne connaissais absolument pas ce jeu pour le coup.

MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2293 Karma: 4655 En ligne ! Re: Est-il possible de gagner au jeu de fête foraine des ... 0 Même en utilisant des palets de Chine, ça marche pas.