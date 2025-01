Vidéo : Des passagers d'un bateau-restaurant se couchent pour éviter un pont Posté par Koreus

Sur un fleuve , un bateau-restaurant prend le risque de passer sous un pont.



Vidéo (22s) : Un bateau restaurant passe juste sous un pont





Coyote Je m'installe Inscrit le: 23/7/2004 Envois: 247 Karma: 113 Re: Des passagers d'un bateau-restaurant se couchent... Re: Des passagers d'un bateau-restaurant se couchent... 0 C'est bas l'eau... Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 419 Karma: 431 Re: Des passagers d'un bateau-restaurant se couchent... Re: Des passagers d'un bateau-restaurant se couchent... 0 Ça passait a un poil de...cheveu ! Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 815 Karma: 2573 Re: Des passagers d'un bateau-restaurant se couchent... Re: Des passagers d'un bateau-restaurant se couchent... 0 La vache, à la place du capitaine, je ne suis pas sûr que j'aurais pris la responsabilité de tenter le passage, à quelques dizaines de centimètres, c'était un carnage... mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 7050 Karma: 3323 Re: Des passagers d'un bateau-restaurant se couchent... Re: Des passagers d'un bateau-restaurant se couchent... 0 Tu saute et hop t'es sur le pont et tu rentres sans avoir payé l'addition Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 887 Karma: 1107 Re: Des passagers d'un bateau-restaurant se couchent... Re: Des passagers d'un bateau-restaurant se couchent... 0 Il est completement fou le capitaine...

Rien que de regarder, ca me stress !

lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 946 Karma: 799 En ligne ! Re: Des passagers d'un bateau-restaurant se couchent... Re: Des passagers d'un bateau-restaurant se couchent... 0





