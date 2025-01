Vidéo : Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à cause de la neige Posté par -MaDJiK-

Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à cause de la neige. Sortira? sortira pas?



Vidéo (2mn11s) : Un automobiliste coincé sur le terre-plein central





Sur le même sujet :

Vidéo : Premières neiges à Montréal Vidéo : Carambolage de 150 véhicules à cause de la neige Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation alprer Je suis accro Inscrit le: 14/12/2013 Envois: 689 Karma: 415 Re: Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à ... Re: Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à ... 1 Pour le coup, si il avait eu une traction avant... MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2305 Karma: 4685 Re: Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à ... Re: Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à ... 1 C'est facile de glisser quand les plans sont inclinés. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 3038 Karma: 8261 Re: Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à ... Re: Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à ... 0 @MYRRZINN oui , mais après tant d'essais , il a brulé la pente ! Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 259 Karma: 1065 Re: Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à ... Re: Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à ... 1 J'avais un peu peur de le voir sortir puis qu'un autre véhicule arrive et lui rentre dedans. ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 359 Karma: 481 Re: Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à ... Re: Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à ... 0

@alprer

Pour le coup, si il avait eu une traction avant...

Ouai dommage qu'il ait une traction arrière

Un ricain sans 4 roues motrices ça existe encore? Citation :Ouai dommage qu'il ait une traction arrièreUn ricain sans 4 roues motrices ça existe encore? Kamerz Je viens d'arriver Inscrit le: 12/5/2024 Envois: 46 Re: Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à ... Re: Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à ... 0 Personne pour se demander si un mec est toujours vivant dans l’autre voiture ? Bukowski Je suis accro Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 554 Karma: 1111 Re: Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à ... Re: Un automobiliste coincé sur le terre-plein central à ... 0 Il est dans le creux de la vague. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.