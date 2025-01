Jeux : Tango Game un sudoku très addictif

Posté par ablator



Un jeu simple et très addictif nue sorte de Sudoku binaire



Jouer à Tango Game









Comment jouer ?



Remplissez chaque cellule avec un soleil ou une lune.

Il ne doit pas y avoir plus de 2 symboles identiques l'un à côté de l'autre.

Chaque ligne et chaque colonne doit comporter un nombre égal de soleils et de lunes.

Les cellules séparées par = doivent être du même type

Les cellules séparées par × doivent être de types opposés

Chaque énigme comporte une seule bonne réponse et peut être résolue par déduction (vous ne devez jamais avoir à deviner).