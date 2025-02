Vidéo : Une version sombre de Pokémon avec le repaire de Soporifik

Posté par BillBoy



Il y a un peu plus de quatre ans, je vous avais partagé un faux trailer sur une proposition de réadaptation de l'univers de Pokémon en une version plus sombre. On avait ensuite fait un deuxième court métrage sur le même thème, et depuis on n'a pas eu le temps d'en refaire. Il nous aura fallu quatre ans pour trouver le temps et l'énergie de s'y remettre, et voilà ce que ça donne.

Dites-nous ce que vous en pensez!





