Vidéo : Des photos rares de la guerre de Crimée prennent vie grâce à l'IA

Posté par Kilroy1



L'utilisation de l'IA a permis au youtubeur de la chaine History in Motion d'animer des photos rares de la guerre de Crimée (1853-1856). Capturées par Roger Fenton (1819 - 1869), ces rares photographies offrent un aperçu de la vie des soldats britanniques, français et ottomans pendant la guerre de Crimée. Bien que ce conflit ait façonné l'histoire, la technologie de l'époque a laissé de nombreuses histoires non racontées, notamment l'absence d'images russes. Grâce à ces images restaurées et colorisées, le youtubeur cherche à faire revivre ces moments, en donnant la parole à ceux qui les ont vécus. Voici l'histoire dans sa forme la plus pure : non filtrée, authentique et plus vivante que jamais. Des photos rares de la guerre de Crimée, qui reprennent vie grâce à la couleur, à l'animation et à l'IA.





