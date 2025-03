Vidéo : Rafiki Saïd marque le but de l'année en Ligue 2 de football Posté par Yazguen

Rafiki Saïd, joueur de Troyes, a marqué un but sublime vendredi dernier.



Vidéo (2mn) : Un joli but en Ligue 2





Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3550 Karma: 2453 Re: Rafiki Saïd marque le but de l'année en Ligue 2 ... Re: Rafiki Saïd marque le but de l'année en Ligue 2 ... 0 C'est un but de cycliste ! Beuleu50 Je m'installe Inscrit le: 13/1/2023 Envois: 273 Karma: 177 Re: Rafiki Saïd marque le but de l'année en Ligue 2 ... Re: Rafiki Saïd marque le but de l'année en Ligue 2 ... 1 Je n'aime pas le foot, mais là je dois dire que c'est un but magnifique. Chapeau l'artiste. Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10299 Karma: 4442 En ligne ! Re: Rafiki Saïd marque le but de l'année en Ligue 2 ... Re: Rafiki Saïd marque le but de l'année en Ligue 2 ... 0 Idem j'aime pas trop le foot mais là bravo bravo. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 83682 Karma: 8784 En ligne ! Re: Rafiki Saïd marque le but de l'année en Ligue 2 ... Re: Rafiki Saïd marque le but de l'année en Ligue 2 ... 0 Cristiano Ronaldo estime être le meilleur joueur de l'histoire



Mais je pense qu'il validerait ce but comme étant celui de l'année ( pour le moment ).



Citation :Mais je pense qu'il validerait ce but comme étant celui de l'année ( pour le moment ).