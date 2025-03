A propos du site : Pourquoi j'ai choisi de mettre Koreusity au format vertical Posté par Koreus C'est un fait, il y a de plus en plus de vidéos verticales (au format 16/9).

Les gens filment avec leur téléphone, nous tenons notre téléphone à la verticale donc nous filmons à la verticale.



Dans une compilation Koreusity, les vidéos horizontales se comptent sur les doigts d'une main. Donc est-ce encore pertinent de sortir un Koreusity au format 16/9 (horizontale). J'ai jugé que non. Mais cela ne plait pas à tout le monde.

Effectivement, quand on regarde le nouveau Koreusity sur un écran d'ordinateur ou une télé, et qu'une vidéo 16/9 est présente, elle est ridiculement petite. Mais je rappelle que cela concerne 2/3 vidéos par compilation.

Par contre, pour les vidéos 9/16, qui représentent 95% des vidéos d'un Koreusity, l'affichage est beaucoup mieux.





Pour vous convaincre, j'ai réalisé un petit tableau qui compare les différents formats, à voir dans la suite de l'article.









Comme dit précédemment, il n'y a pratiquement plus que des vidéos 9/16 (deuxième colonne). Comme on peut le voir dans le tableau, c'est avec un Koreusity au format 9/16 (vertical), que ces vidéos seront le mieux affichées

Et cela ne change rien pour les gens qui regardent sur un écran d'ordinateur ou de télé (images 2 & 4)



Je suis conscient qu'il n'y pas de solution parfaite mais j'ai fait au mieux



arrobaz Je suis accro Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 522 Karma: 261 Re: Pourquoi j'ai choisi de mettre Koreusity au form... Re: Pourquoi j'ai choisi de mettre Koreusity au form... 0 Salut. Il y a cette chaîne sur youtube "Daily Dose Of Internet" 20M d'inscrits, ça peut peut être t'inspirer, ils coupent un peu les vidéos verticales.

Ce qui est sûr c'est que je ne peut pas tourner ma TV et je ne regarde pas grand chose sur mon téléphone.

Ce qui est sûr c'est que je ne peut pas tourner ma TV et je ne regarde pas grand chose sur mon téléphone.

Bon w-end et merci