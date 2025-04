Vidéo : Sauce piquante (Webserie) Posté par Tazou

Yop, je viens vous partager une série qui a pop dans mes recommandations YouTube il y a quelques semaines et avec laquelle j'ai bien accroché! J'aime vraiment bien la réalisation et les acteurs sont top dans leurs rôles, je n’éclate pas de rire à chaque épisode, mais dans l'ensemble c'est quand même bien sympa . Voici le premier épisode, il y en a d'autres sur leur chaîne et un nouveau chaque vendredi.



Vidéo (3mn15s) : Épisode 1 : Pizza (Sauce Piquante)





Jerem33 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/7/2018 Envois: 6 En ligne ! Re: Sauce piquante (Webserie) Re: Sauce piquante (Webserie) 0 Koreusien / Koreusienne, bien le bonjour !



Merci pour cette pépite ! Ce 1er EP fait un peu penser à un croisement entre Kaamelott et Bloqués !



