Vidéo : Une fillette conduit la voiture de maman Posté par Koreus

Une fillette a profité que sa maman est occupée à jardiner pour nous montrer ses talents de pilote.



Vidéo (42s) : Je sais conduire





Sur le même sujet :

Vidéo : Un enfant conduit une voiture et fonce dans la baie vitrée de la maison Vidéo : Il conduit une voiture à 7 ans Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 240 Karma: 643 Re: Une fillette conduit la voiture de maman Re: Une fillette conduit la voiture de maman 1 Je donne un point à la maman pour avoir géré la situation en empêché à sa fillette de se blesser ou de blesser quelqu'un ! Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 351 Karma: 1440 Re: Une fillette conduit la voiture de maman Re: Une fillette conduit la voiture de maman 0

@saihtam

Je donne un point à la maman pour avoir géré la situation en empêché à sa fillette de se blesser ou de blesser quelqu'un !



Et j'en enlève 1000 pour avoir diffusé la vidéo. Citation :Et j'en enlève 1000 pour avoir diffusé la vidéo. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.