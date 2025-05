Vidéo : Bon weekend avec Koreusity n°568 un zap de 30 vidéos insolites

Je suis accro Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 529 Karma: 272

Re: Bon weekend avec Koreusity n°568 un zap de 30 vidéos ... Re: Bon weekend avec Koreusity n°568 un zap de 30 vidéos ... 0 1) telecharger quelque chose comme JDownloader

2) telecherger la video depuis dailymotion

3) ouvrir avec VLC

4) appuyer sur alt+R et alt+C pour couper la video au dessus et au dessous pour profiter un peu plus de la taille de sa TV.