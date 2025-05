Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 127) Posté par Le_Relou

Il ne veut pas investir dans des effets spéciaux et met le feu à son pantalon pour son clip musical , mais évidemment ça se passe mal.



Vidéo (15s) : Mettre le feu à son pantalon pour un clip





Sur le même sujet :

Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 126) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Rastabeuher Je m'installe Inscrit le: 7/12/2012 Envois: 275 Karma: 278 Re: L'idée à la con du jour (Vol 127) Re: L'idée à la con du jour (Vol 127) 2 En effet, on n'est pas déçu du résultat de sa cascade. Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 154 Karma: 334 Re: L'idée à la con du jour (Vol 127) Re: L'idée à la con du jour (Vol 127) 2

Le petit cri et la chorégraphie de fin sont un très bel hommage à Michael Jackson! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1863 Karma: 3736 Re: L'idée à la con du jour (Vol 127) Re: L'idée à la con du jour (Vol 127) 2 Les olives sont cuites, je répète, les olives sont cuites. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 83978 Karma: 8938 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol 127) Re: L'idée à la con du jour (Vol 127) 1 En plus de ça, je ne vois pas ce que c'était censé apporter à son clip. Batfly Je viens d'arriver Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 43 Karma: 116 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol 127) Re: L'idée à la con du jour (Vol 127) 1

@ThomGamer

Les olives sont cuites, je répète, les olives sont cuites.



J'allais le dire, mais avec la carrote Citation :J'allais le dire, mais avec la carrote Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.