Vidéo : Tour de magie marrant Posté par Koreus

Sur scène, un enfant de 5 ans joue l'assistant d'un magicien et doit prendre soin de sa baguette magique...



Une vidéo qui ne date pas d'hier mais qui mérite sa place ici :)



Vidéo (1mn51s) : Tobin et la baguette magique





jerku Je m'installe Inscrit le: 23/3/2010 Envois: 139 Karma: 205 Re: Tour de magie marrant 0 Il est "raide" mort de rire ! Batfly Je viens d'arriver Inscrit le: 9/8/2023 Envois: 45 Karma: 120 En ligne ! Re: Tour de magie marrant 0 Il est plié en quatre ! blahmeuh Je m'installe Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 313 Karma: 261 Re: Tour de magie marrant 0 On a retrouvé le fils du Joker Cyril-Fiesta Je suis accro Inscrit le: 5/3/2008 Envois: 1032 Karma: 712 Re: Tour de magie marrant 0

Ah je vous jure la génération actuelle c'est une catastrophe, tout est à jeter ! de mon temps on respectait les artistes !



Ah je vous jure la génération actuelle c'est une catastrophe, tout est à jeter ! de mon temps on respectait les artistes !

quoi ? Comment ça j'ai rien compris et je suis pas assez vieux pour dire "de mon temps" ? Quel sale gosse ! il fait une connerie et il rigole ! AUCUN RESPECT

MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2375 Karma: 4834 En ligne ! Re: Tour de magie marrant 0 Jouer avec la baguette d'un magicien, c'est imprudent.