Vidéo : Un champ de panneaux solaires sur des montagnes en Chine Posté par Koreus

En Chine, un drone survole un champ de panneaux solaires.



Vidéo (1mn45s) : Une montagne remplie de panneaux solaires (Chine)





Quel bonheur tous ces panneaux solaires qui nous épargnent la vision d'une centrale nucléaire

Combien de puissance ?

En France t'as 3 pieds de tulipe sauvages et le projet est mort. Autrement t'as 250 zadistes qui viennent camper sur les 3 pieds de tulipes car ils savent même pas à quoi ça ressemble

Rassurez moi c'est de l'IA ?

Oh punaise. Les chinois ne font pas les choses à moitié!

C'est vraiment un pays pourri jusqu'à l'os

non ce n'est pas de l'IA, il y a aussi des éoliennes sur ces même montagne (et ça c'était en Juillet 2024):





Énergies renouvelables : la Chine à l’origine des deux tiers des projets solaires et éoliens dans le monde



Je savais que la Chine était en avance sur ce qui était des batteries pour véhicule électrique, visiblement pas que.

Énergies renouvelables : la Chine à l'origine des deux tiers des projets solaires et éoliens dans le monde

Je savais que la Chine était en avance sur ce qui était des batteries pour véhicule électrique, visiblement pas que.

Dire qu'ils se considèrent encore comme un pays en voit de développement, alors même qu'il sont la deuxième économie mondiale, qu'est ce qu'on est nous pauvre petit Français?

Je n'arrive pas à me décider si je trouve ça bien ou vraiment triste écologiquement parlant.

@Kritik

En France t'as 3 pieds de tulipe sauvages et le projet est mort. Autrement t'as 250 zadistes qui viennent camper sur les 3 pieds de tulipes car ils savent même pas à quoi ça ressemble

