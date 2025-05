Vidéo : Un navire-école de la marine mexicaine percute le pont de Brooklyn à New York Posté par BalleAuCentre

Un voilier percute le pont de Brooklyn à New York : au moins 2 morts



Vidéo (57s) : Voilier vs Pont de Brooklyn





Soyarow: Si j'aurais voulu voir des vidéos choquantes où il y a des morts, je serais allé sur X.

-MaDJiK-: Choquant... Je crois que ton niveau de choc est très bas.

Je ne comprends pas qu'ils aient essayé de passer dessous au départ. Mais je vois qu'il y a déjà



Et on dit "Si j'aurais su, j'aurais pas venu."

Je ne comprends pas qu'ils aient essayé de passer dessous au départ. Mais je vois qu'il y a déjà une page Wikipedia qui relate l'évènement.

Citation : pour des raisons encore inconnues et sans puissance suffisante pour manœuvrer, a été entraîné sous le pont de Brooklyn, s'écrasant sur la travée. Juste avant la collision, le navire a été vu se déplacer rapidement en marche arrière[8]. Le responsable Wilson Aramboles a déclaré que le Cuauhtémoc était censé se diriger vers la mer et non vers le pont de Brooklyn.



Soyarow: Merci mais je préfère garder un minimum de sensibilité plutôt que de banaliser ce genre de vidéos. Et pour la grammaire, je vais rester sur du français correct, si ça ne t'ennuie pas.