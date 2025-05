Vidéo : Un cascadeur réalise une scène sur un bûcher Posté par Koreus

Pendant un tournage, un cascadeur a été utilisé pour filmer la scène d'un prêtre brûlé sur le bûcher.



Vidéo (1mn41s) : Cascadeur au bûcher





Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 84108 Karma: 8966 Re: Un cascadeur réalise une scène sur un bûcher 2

Surtout que si il était prévu qu'il y reste dix secondes, pourquoi rien n'est fait une fois que celle-ci sont passé? Bon au moins ça ne fera pas CGI raté, mais je trouve quand même ça dangereux de faire faire ça à des cascadeurs encore aujourd'hui.



MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2378 Karma: 4844 Re: Un cascadeur réalise une scène sur un bûcher 1 @Crazy-13 Parce que c'est le cascadeur qui décide et donne lui-même le signal de fin de cascade en se jetant à terre quand la chaleur et les fumées deviennent dangereuses.